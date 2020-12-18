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الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم

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الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم الصحة الاردنية : فحص المصلين قبل دخولهم المساجد يهدف لحمايتهم

جي بي سي نيوز  - - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، أن فحص المصلين بأخذ مسحات أنفية بلعومية للكشف عن المستجد عند صلاة الجمعة قبل دخولهم المسجد، يأتي من باب التحري عن الاصابات فقط، وتبليغ الحالات الايجابية المصابة ليأخذوا الحيطة والحذر والتأكيد عليهم بضرورة الإلتزام بالعزل المنزلي .

وأوضح الدكتور شركس   أن الفحص العشوائي توقف لكن فحص المصلين في صلاة الجمعة هدفه حماية المصلين وخاصة كبار السن.

وكانت وزارة الصحة، خاطبت وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية، بأنها سترسل فرق الاستقصاء الوبائي كل جمعة إلى المساجد؛ لإجراء مسحات أنفية بلعومية للمصلين.

بترا -  غسان ابزاخ

جي بي سي نيوز

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