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ترحب بتنفيذ اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

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السعودية ترحب بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض ترحب بتنفيذ اليمنية الشرعية والانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض

مصراوي Masrawy

09:54 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الرياض - (أ ش أ):

رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمنت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء السعودية حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.

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