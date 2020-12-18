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مباحث تصادر 17 طن إستاكوزا مجهولة المصدر

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مباحث التموين تصادر 17 طن إستاكوزا مجهولة المصدر مباحث تصادر 17 طن إستاكوزا مجهولة المصدر

مصراوي Masrawy

05:59 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

مأمورية داهمت شركة للتجارة بمحافظة البحيرة؛ لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر.

وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة وبحوزته 17 طن إستاكوزا مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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