أخبار عاجلة

الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة

Print
"السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة "السياحة والآثار" تعمم منشورًا بمنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات برأس السنة

مصراوي Masrawy

09:40 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة .

وطالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية – سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا؛ حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار جددت تحذيراتها لغرفة المنشآت السياحية بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وإغلاق المطاعم والكافتيريات السياحية طبقا للمواعيد المحددة من مجلس الوزراء.

وأكدت الوزارة استمرار إغلاق الديسكوهات والملاهي الليلية لحين صدور قرار من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ضوء الإجراءات التي ستتخدها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة على استمرار حظر إقامة الأفراح والحفلات والمناسبات أو التجمعات في الأماكن والقاعات المغلقة، لحين صدور قرار بإعادة الفتح.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

شبكة عيون الإخبارية