إحالة عاملين بـ 4 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أحال محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الجمعة، العاملين بـ4 مراكز شباب تابعة لإدارتي شبين القناطر وطوخ للشئون القانونية، بسبب الغياب عن العمل.

ففي إدارة شباب شبين القناطر، جرى متابعة مركز شباب كفر الصهبي، ومركز شباب الشيخة سالمة، ومركز شباب العسيلة، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

بينما وجدت مراكز شباب القلزم وكفر الشرفا القبلي، وكفر طحوريا مغلقة في أوقات العمل الرسمية، وفي مركز شباب الأحراز تبين غياب بعض العاملين.

وفي إدارة شباب طوخ، جرى متابعة مركز شباب الدير، وتبين أنه يمارس نشاطه بشكل كامل.

وزارت اللجنة الوحدة المحلية بالدير للتنسيق معها لتركيب عدد اثنين كشاف للملعب الترابي بمركز الدير، ومتابعة نشاط الجيم بمركز شباب الأحراز.

وأوصت اللجنة المراكز باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك استخراج الإيصال الرسمي لتأجير الملابس قبل ممارسة النشاط ومراجعة توزيع العمل بالمراكز.