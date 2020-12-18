أخبار عاجلة

الفقي: أردوغان ينتهك حقوق الإنسان.. ولهذا السبب الغرب يصمت -
مصطفى الفقي: إدارة بايدن لن تتخذ مواقف حيادية في ملف حقوق الإنسان -
مساعد شرطة سابق يناشد الرئيس باكيًا: "تعبت من العناية المركزة" -
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة -
27 % زيادة.. كيف تصاعدت إصابات كورونا خلال الأسبوع الأخير؟ -
3 دقائق مصورة ترصد رحلة مباحث التموين لحماية صحة المواطنين -
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية

Print
جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية جيفري: طرد إيران.. المخرج الروسي من الأزمة السورية

جي بي سي نيوز :- أوضح جيمس جيفري، المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد "داعش"، أنه "نصح" إدارة الرئيس جو بايدن بالاستمرار بالسياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس، دونالد ترمب، في سوريا، لأنها "ناجحة".

وفي حديث إلى "الشرق الأوسط"، قال جيفري: "أولاً لأننا لم نقم بأي من أخطاء إدارة باراك أوباما، واستخدمنا جميع عناصر القوة التي في حوزتنا بما فيها القوة العسكرية".

وتابع: "لم نجلس ونحن نرى (خطوطنا الحمراء) يتم تجاوزها أمام أعيننا ولا نرد عندما استخدم النظام السلاح الكيمياوي" في نهاية 2013 ، بحسب "العربية" .

وأضاف جيفري أن بلاده تقدم "الدعم الضروري" لإسرائيل في جهودها لمنع "تموضع" إيران في سوريا وأن "الإسرائيليين نجحوا بمساعدة منا بمنع إيران بإقامة وضع ثانٍ مثل (جنوب لبنان) في جنوب سوريا ومنع تهديد إسرائيل ودول أخرى بنظام صاروخي طويل المدى"، لافتاً إلى وجوب خروج إيران وقواتها من سوريا في "أي تسوية نهائية".

وقال المبعوث الأميركي السابق، رداً على سؤال أن "في خضم المستنقع السوري"، مضيفاً أن الروس "يدركون أنهم في المستنقع. لكن حتى لو كنت في مستنقع، وهذا حصل معنا في فيتنام، فإن الأمر يأخذ وقتاً كي تدرك ذلك وتتصرف على هذا الأساس. حصل هذا مع السوفيت في أفغانستان وحصل مع إيران في جنوب العراق في الثمانينيات. الأمر يأخذ سنوات"، لافتاً إلى أن أميركا "ستواصل الضغط إلى أن يدركوا ذلك" ويوافقوا على تسوية في سوريا.

وردا على سؤال، قال: "أميركا تقبل سوريا بوجود روسيا وبخروج إيران".

وعن إدلب، قال جيفري إنه "متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركي. لديه حوالي 20 ألف جندي، وربما 30 ألفا هناك، ولديهم (الأتراك) القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب"، لافتاً إلى حصول أنقرة على دعم من أميركا و"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) وأوروبا لوجودها في شمال غربي سوريا.

وتابع أن "الهدف الأول لإيران كان الإبقاء على الأسد في السلطة. ثم قرر الإيرانيون التموضع في سوريا ضد إسرائيل وضد تركيا والدول العربية والنظام الإقليمي بقيادة أميركا".

وقال: "الأسد يفضل الاعتماد على روسيا وإيران.. وما دام هناك هذا الدعم، سيستمر في موقفه، مشيرا إلى أن "العقوبات تضرب بالنظام وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار والأعمال العسكرية".

وعن إدلب، قال جيفري إنه "متأكد أن النظام لن يعود إلى إدلب بسبب الجيش التركي. لديه حوالي 20 ألف جندي، وربما 30 ألفا هناك، ولديهم (الأتراك) القدرة على منع النظام من الذهاب إلى إدلب"، لافتاً إلى حصول أنقرة على دعم من أميركا و"حلف شمال الأطلسي" (ناتو) وأوروبا لوجودها في شمال غربي سوريا.

وتابع أن "الهدف الأول لإيران كان الإبقاء على الأسد في السلطة. ثم قرر الإيرانيون التموضع في سوريا ضد إسرائيل وضد تركيا والدول العربية والنظام الإقليمي بقيادة أميركا".

وقال: "الأسد يفضل الاعتماد على روسيا وإيران.. وما دام هناك هذا الدعم، سيستمر في موقفه، مشيرا إلى أن "العقوبات تضرب بالنظام وتعرقل قدرته على اتخاذ القرار والأعمال العسكرية".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى

روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

روسيا تفرض عقوبات ضد ألمانيا على خلفية واقعة نافالني

شبكة عيون الإخبارية