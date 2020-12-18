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لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري

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لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري لـ60 يومًا.. الجيزة: استقطاع حارة مرورية من طريق الفيوم في الاتجاهين لإنشاء 3 كباري

مصراوي Masrawy

09:19 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب- أسامة علي:


أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير(طريق الفيوم- ميدان الرماية- طريق المنصورية) الجاري تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فسوف يتم البدء في إنشاء 3 كباري مشاة على طريق الفيوم لخدمة عبور المشاة في مناطق (مدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية- حدائق الأهرام) حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، والتيسير عليهم أثناء عبور الطريق للحد من الحوادث.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، البدء في إنشاء القواعد الخرسانية الخاصة بكباري المشاة على طريق الفيوم في الاتجاهين بالمواقع الآتية (المنطقة المواجهة لمدارس للغات - المنطقة المواجهة لبوابة خوفو حدائق الأهرام - المنطقة المواجهة لبوابة أحمس حدائق الأهرام).

وأشار المحافظ إلى أن الأمر يستلزم استقطاع حارة مرورية من طرق الفيوم يمين ويسار الجزيرة الوسطى في الاتجاهين، ابتداء من اليوم الجمعة، ولمدة شهرين لحين الانتهاء من إنشاء كباري المشاة المشار إليها، دون تعطيل الحركة المرورية.

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