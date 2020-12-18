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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث

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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من مستشفى الحرث

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام ، وسقط مقذوفان في أرض فضاء ولم ينتج أي إصابات أو أضرار - ولله الحمد، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

الدفاع المدني ميليشيا الحوثي الإرهابية مقذوفات حوثية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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