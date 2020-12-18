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"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل اليمنية

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"الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية "الخارجية" ترحِّب بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل اليمنية
أكدت مواصلة جهود المملكة لتحقيق أمن واستقرار اليمن

رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني، بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة.

وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق لإعادة الأمن والاستقرار، عادة تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

كما أكدت الوزارة على التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله-، لمواصلة كافة الجهود التي تبذلها المملكة لدعم الجمهورية اليمنية الشقيقة بما يحقق أمنها واستقرارها وازدهارها.اليمن رئيس اليمنية معين عبدالملك الحكومة اليمنية اتفاق الرياض وزارة الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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