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المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي

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المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي
تشمل منع جميع أشكال التنقل بين التاسعة مساء والسادسة صباحًا

المغرب تمدِّد الإجراءات الاحترازية بالدار البيضاء لمدة شهر إضافي

قرَّرت المغربية اليوم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى مدينة الدار البيضاء (أكبر مدينة مغربية) لمدة شهر إضافي، ابتداء من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري.

وأوضح بيان للحكومة أن هذه الإجراءات تشمل منع جميع أشكال التنقل بين الساعة الـ9 مساء والـ6 صباحًا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، مع إلزامية الحصول على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى المدينة.

وتقرر الإبقاء على إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي وجميع المتاجر والمحال التجارية الكبرى من الساعة الـ8 مساء، إضافة إلى منع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، وتشجيع العمل عن بُعد في الحالات التي تسمح بذلك؛ وذلك في محاولة للحد من انتشار في هذه المدينة التي تسجل يوميًّا إصابات كثيرة بالفيروس.المغرب فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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