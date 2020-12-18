الرئيس اليمني يصدر قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة

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يرأسها معين عبدالملك

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارًا جمهوريًّا بتشكيل الحكومة اليمنية بناء على اتفاق الرياض، ومخرجات الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" إنه "صدر قرار جمهوري بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، وبناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتَين بتاريخ 23/ 11/ 2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، وعلى اتفاق الرياض الموقّع بتاريخ 05/ 11/ 2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، تم تكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة".

وترأس الحكومة معين عبدالملك سعيد، وشغل أحمد عوض بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، فيما تم الاتفاق على أن يكون الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرًا للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيرًا للإعلام والثقافة والسياحة، وزاعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي.

كما تم تكليف نايف صالح عبدالقادر البكري وزيرًا للشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك وزيرًا للمالية، ونجيب منصور حميد العوج وزيرًا للاتصالات وتقنية المعلومات، وسالم عبدالله عيسى السقطري وزيرًا للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيرًا للنفط والمعادن، وخالد أحمد أحمد الوصابي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني.

كما تم اختيار اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرًا للداخلية، وأحمد عمر محمد عرمان وزيرًا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيرًا للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الأشول وزيرًا للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيرًا للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيرًا للأوقاف والإرشاد، وعبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرًا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيرًا للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الأغبري وزيرًا للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضة وزيرًا للعدل.

وشمل قرار تشكيل الحكومة تعيين طارق سالم صالح العكبري وزيرًا للتربية والتعليم، وأنور محمد علي كلشات وزيرًا للكهرباء والطاقة، ومحمد سعيد الزعوري وزيرًا للشؤون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيرًا للأشغال العامة والطرق.اليمن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك الحكومة اليمنية اتفاق الرياض