10 وحدات صحية تحصل على الوسام الذهبي في بني سويف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة حصول ١٠ وحدات صحية بالمحافظة على الوسام الذهبي في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضح لدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أن الوحدات الصحية الحاصلة على الوسام الذهبى هي وحدات الكوم الأحمر ونعيم، وإهناسيا الخضراء ببني سويف، ووحدتي طحا بوش، وطنسا الملق بناصر، والملاحية، والمركز الطبي، بببا، ووحدتي النويرة، والمماليك بمركز اهناسيا، ووحدة بني صالح بالفشن، وذلك بعد تقييم جودة الخدمة المقدمة بالوحدات بناء على مجموعة من المؤشرات والمعايير التى وضعتها وزارة الصحة .

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن معايير تقديم الخدمة تشمل استمرارية توفير مخزون كاف لمدة شهرين أو ثلاثة من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير المعلومات الصحية أثناء تقديم المشورة من قبل الأطباء والممرضات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة الآمنة، وزيادة عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة.