أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

سفارة : زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

Print
سفارة روسيا: زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر سفارة : زيارة ناجحة لوزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي لمصر

مصراوي Masrawy

09:10 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

القاهرة - (أ ش أ):
اختتم اندريه سليبنيوف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي زيارته للقاهرة هذا الأسبوع بعد أن أجري مباحثات مثمرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة .
وذكر بيان لسفارة بالقاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم أن كلا الطرفين أكدا اهتمامهما بابرام اتفاقية التجارة الحرة بين والاتحاد الأوراسي الذي ضم روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان . مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي تنشيط العمل في هذا المجال .
وأضاف أن هذه الاتفاقية سوف تتيح الفرصة لزيادة حجم التجارة المتبادلة والتفاعل الاقتصادي من أجل الفائدة المتبادلة لكلا الطرفين .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

رئيس قومي المرأة: مصر تولي أهمية خاصة لذوي الإعاقة

روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى

روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

شبكة عيون الإخبارية