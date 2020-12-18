عدسات وهواتف.. إحباط محاولة تهريب بضائع بمطار برج العرب

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الإسكندرية– محمد عامر:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، محاولة تهريب "شيش" وسجائر إلكترونية وعدسات طبية وهواتف محمولة قادمة من دولة الإمارات، بالمخالفة لقوانين مزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

اشتبه رجال الجمارك في الراكبة"و.م" جزائرية الجنسية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة خطوط شركة العربية للطيران القادمة من الشارقة بدولة الإمارات.

بتمرير حقائب الراكبة على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" تأكد الاشتباه، رغم نفيها حمل أي أشياء تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية.

وتبين من الفحص الذاتي لأمتعة الراكب، وجود 238 قطعة شيش وسجائر إلكترونية ومستلزماتها و86 قطعة عدسات طبية لاصقة ومستلزماتها و9 هواتف محمولة وساعات ذكية بين طيات الملابس.

وقدرت القيمة الجمركية للمضبوطات بـ 275 ألف و700 جنيه.