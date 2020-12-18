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كورونا عربياً.. 2647 إصابة بالمغرب 2051 بلبنان 438 بالجزائر

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كورونا عربياً.. 2647 إصابة بالمغرب 2051 بلبنان 438 بالجزائر كورونا عربياً.. 2647 إصابة بالمغرب 2051 بلبنان 438 بالجزائر
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا عربياً.. 2647 إصابة بالمغرب 2051 بلبنان 438 بالجزائر

أعلنت المغرب أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2647 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 412 ألفاً و393.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 6854 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 372 ألفاً و725، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 32 ألفاً و814 حالة.

يأتي هذا فيما سجّلت لبنان 2051 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 154994 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 108737، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1259 حالةً بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

على جانب آخر سجلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 حالات وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 398 مريضاً للشفاء.

وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة ، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 94371 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62487 شخصاً.المغرب لبنان الجزائر فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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