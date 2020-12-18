أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة "الوطيان" تدعم الفريق

Print

الهلال يفتح ملف القادسية .. وعودة

شارك حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال حبيب الوطيان، اليوم الجمعة، في التدريبات الجماعية لفريقه بعد تعافيه من الإصابة.

على الصعيد الميداني فتح الهلال ملف مباراته المقبلة أمام القادسية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الاثنين المقبل؛ حيث أدى اللاعبون المشاركون في مباراة الفتح (في الكأس) تدريبات استرجاعية، في حين طبق البقية بعض الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم مدرب الفريق، الروماني رازفان المران، بإجراء مناورة على منتصف الملعب.

الهلال القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء

مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء

"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

شبكة عيون الإخبارية