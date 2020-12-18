"بادر".. تدشن ملتقى رابغ للإبداع وجوائز تنتظر المشاركين

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ضمن اجتماع لجنة استقبال وتحكيم المبادرات لـ"مكة الثقافي"

دشّن محافظ رابغ خالد بن مبيريك، بمقر المحافظة، ملتقى رابغ للإبداع تحت شعار "بادر"، ضمن اجتماع لجنة استقبال وتحكيم المبادرات، بحضور مديري الإدارات الحكومية.

ومن ضمن أهداف الملتقى، استقبال المبادرات الإبداعية والنوعية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع عدة جهات حكومية وأهلية وأفراد المجتمع.

وأكد محافظ رابغ أهمية المشاركة التي تعكس مستوى الإبداع الذي تحظى به المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها والمنافسة على مستوى المنطقة؛ حيث بلغ عدد التسجيل في الملتقى حتى الآن 6 مبادرات رقمية من قبل الجهات الحكومية والجمعيات والشركات المشاركة.

وتناولت المبادرات النوعية، المشاركة في جوانب عدة منها البحث والابتكار وتطبيقه لمواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بمحافظة رابغ والمراكز والقرى التابعة لها عبر رابط التسجيل المعلن، وخصص لها مجموعة من الجوائز للفائزين، وتكريم لجميع المشاركين يتم اختيارهم من قبل لجنة مختصة؛ حيث يتميز الفائز الأول بجائزة قيمة وتوثيق المبادرة ونشرها بالإضافة لترشحه للمنافسة على مستوى المنطقة.

يُذكر أن الملتقى يستقبل المشاركات حتى ٢٠ جمادى الأولى الجاري.