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.. إعدام قبطان بسبب استماعه لمحطة إذاعية محظورة

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كوريا الشمالية.. إعدام قبطان بسبب استماعه لمحطة إذاعية محظورة .. إعدام قبطان بسبب استماعه لمحطة إذاعية محظورة

مصراوي Masrawy

07:54 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

وكالات:

زعمت تقارير إعلامية أن قبطان قارب صيد في أُعدم أمام الملأ بسبب "استماعه إلى محطة إذاعية أجنبية محظورة"، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وقالت "إذاعة آسيا الحرة" التي تمولها الأميركية إن القبطان أُعدم بعدما اعترف بأنه استمع إلى برامج إذاعة أجنبية لأكثر من 15 عامًا.

وذكرت أن الرجل (في الأربعينيات من عمره) كان يلتقط موجات الأثير الأجنبية أثناء تواجده في البحر ويستمع إلى نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية.

وكشف المصدر أن قبطان القارب المعروف باسم "تشوي" أعدم رميا بالرصاص أمام 100 صياد آخرين.

وجرى اعتقال الرجل، الذي كان صاحب أسطول يضم أكثر من 50 سفينة، من طرف أحد أفراد طاقمه، وقام بتسليمه إلى السلطات في قاعدة في مدينة تشونغجين الساحلية.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، تم تنفيذ حكم الإعدام في حقه، حسب ما قاله مصدر مطلع.

ويجري تنفيذ أساليب مختلفة من الإعدام في كوريا الشمالية، سواء بالرصاص أو بالحرق أو بالإلقاء في حوض أسماك مفترسة أو بالرمي إلى كلاب متوحشة.

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