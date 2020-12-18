ضبط عصائر وحلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة مكبرة على الأسواق بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٠ كرتونة وعبوة بإجمالي وزن ٧٥٠ كيلو جرام، عبارة عن أغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك، منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.

قاد الحملة جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وحرر محضر رقم ١٣٣٧٠ جنح ضد "ح.ا.خ"، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.