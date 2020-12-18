ضبط عصائر وحلويات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر

مصراوي Masrawy
08:13 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
الأقصر- محمد محروس:
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة مكبرة على الأسواق بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.
وأسفرت الحملة عن ضبط ٨٠ كرتونة وعبوة بإجمالي وزن ٧٥٠ كيلو جرام، عبارة عن أغذية أطفال على شكل ألعاب وحلويات ومسحوق عصير غير صالحة للاستهلاك، منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.
قاد الحملة جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمد عثمان، وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، وحرر محضر رقم ١٣٣٧٠ جنح ضد "ح.ا.خ"، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة.