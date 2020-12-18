بالصور.. ورشة فنية لطلاب المدارس بمتحف شرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبل متحف شرم الشيخ اليوم الجمعة رحلة مدرسية، من طلاب وطالبات مدرسة سان جوزيف الأمريكية، في إطار الدور التعليمي والتثقيفي الذي يقوم به المتحف لنشر الوعي الأثري والحضاري.

وكان في استقبالهم المهندسة ميريام إدوارد، المشرف العام على المتحف، وأحمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ.

وقال أحمد حسنين، مدير المتحف، إنه جرى تنظيم ورشة عمل للطلاب داخل القسم التعليمي، عن كيفية التعامل والتلوين بالرمال، عبر وصف لوحات المجوس والتي ترتبط بأعياد رأس السنة الميلادية، تزامنًا مع تواجد لوحة المجوس الموجودة بالعرض المتحفي بالركن البيزنطي.

وأضاف مدير المتحف، جرى أيضًا عمل ورشة بقاعة الحياة اليومية داخل القسم التعليمي بالمتحف، تحت عنوان "PlayLearn and Discover".

وأوضح أن الطلاب قاموا بجولة إرشادية داخل القسم التعليمي بالمتحف، وصلات العرض بالمتحف، وجرى تقديم شرح وافي للمقتنيات الأثرية التي يضمها المتحف باللغة الإنجليزية، لتعريف الطلاب بعراقة التاريخ المصري، وقدرة المصريين القدماء على الإبداع.