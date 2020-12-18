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مصطفى الفقي يعلن باكورة الاكتشافات الأثرية لمركز "زاهي حواس للمصريات" (صور)

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مصطفى الفقي يعلن باكورة الاكتشافات الأثرية لمركز "زاهي حواس للمصريات" (صور) مصطفى الفقي يعلن باكورة الاكتشافات الأثرية لمركز "زاهي حواس للمصريات" (صور)

مصراوي Masrawy

07:19 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

أعلن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، نجاح مركز "زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية" بقيادة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، في العثور على كشف أثري كبير سوف يعلن عنه في يناير عام 2021.

وقال الفقي، في بيان صحفي صدر اليوم، إنه لأول مرة تنفذ مكتبة الإسكندرية من خلال "مركز المصريات" بعثة للحفائر في منطقة سقارة الأثرية، التي تحتوي على العديد من الأهرامات والمقابر منذ عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشاد "الفقي" بالجهد المبذول من جانب الدكتور زاهي حواس وفريق العمل من العلماء والعمال المصريين بجوار هرم الملك تيتي، رغم هذه الظروف المناخية في مناطق صحراوية صعبة، من البرد القارس إلى الحر الزائد، لكنهم يعملون في صمت وفي ظل ظروف صعبة، مهما كانت التيسيرات المتاحة لاكتشاف أسرار وكنوز الحضارة المصرية القديمة التي تبهر العالم أجمع.

وأضاف: "انبهرت اليوم كما لم يحدث لي من قبل، عندما رأيت الآثار المصرية يجري الكشف عنها وترميمها وتخزينها بطرق علمية حديثة، وكيف أن العمال يتجاوبون مع الأثريين في معزوفة رائعة تؤكد أن تفتح عصراً جديداً لحماية آثارها الوطنية، ولعل مصدر سعادتي أن الذي يقوم بأعمال الحفائر هو مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية الذي تشرفت بتأسيسه فور تعيني مدير للمكتبة، وآمنت أن زاهي حواس لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بثمن فادح من صحته وشبابه".

وأشار "الفقي" إلى أن المكتبة تفخر بانتماء هذا المركز لها، وبما يجري حاليا على أرض سقارة، لأنه تأكيد للوطنية المصرية واحترام للتراث وتوقير لتاريخنا الوطني بمراحله المختلفة، فتحية طيبة للأثري الكبير وفريق عمله.

وأضاف "الفقي" أننا مع وزارة السياحة والآثار نستعد من الآن تجهيز مؤتمر صحفي عالمي، وسيتم دعوة كل القنوات والصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية لنقل هذا الكشف عالميا.

رافق الجولة الدكتور عصام شهاب مدير الحفائر والعميد هاني حجازي رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بسقارة.

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