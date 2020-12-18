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السكة الحديد تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات (صور)

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السكة الحديد تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات (صور) السكة الحديد تواصل أعمال تطهير وتعقيم القطارات (صور)

مصراوي Masrawy

07:09 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

واصلت هيئة السكك الحديد، اليوم الجمعة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة المستجد.

وواصلت الهيئة، أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية، بشكل دوري ومستمر.

وأجرى الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم الجمعة، جولة تفقدية في مشروع قطاع مونوريل السادس من أكتوبر الذي يبلغ طوله 42 كم وعدد محطاته 12 محطة، ويمتد من محطة المنطقة الصناعية في 6 أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين، حيث تفقد أعمال تنفيذ خوازيق وأعمدة المسار والمحطات والورشة الخاصة في قطاع مونوريل 6 أكتوبر.

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