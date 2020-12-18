"نهاية سنة تعيسة".. ساويرس يعلق على الاحتفال برأس السنة في ظل أزمة كورونا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

غرّد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه في موقع "تويتر" معلقًا على الاحتفالات حول العالم برأس السنة الميلادية، بالتزامن مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال ساويرس: "على الحكومات في العالم كله استثناء حفلات ليلة رأس السنة من الحظر الخاص بكورونا، لأننا لا نحتفل بالسنة الجديدة فقط، بل بنهاية هذه السنة التعيسة المحزنة بكل ما تسببت فيه من مرض وخراب!!! بصراحة سنة تقرف".

يأتي هذا في ظل استمرار أزمة تفشي فيروس "كورونا" في مصر ودول العالم.