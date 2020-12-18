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سعال جاف وصداع.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بكورونا ()

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سعال جاف وصداع.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بكورونا (فيديو) سعال جاف وصداع.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بكورونا ()

مصراوي Masrawy

06:39 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

وكالات:
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه عزل نفسه وفق القواعد الصحية.
وقال ماكرون، في نشره على حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة "ثبتت إصابتي بكورونا أمس.. وعزلت نفسي لأن القواعد الصحية تتطلب منا القيام بذلك".
وأضاف أن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اتصل بجميع الجهات المحلية والدولية التي اختلط بها ماكرون لإبلاغها بإصابته بفيروس كورونا.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره لجميع الرؤساء والقادة الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء.
وقال ماكرون إنه "يشعر بالصداع والسعال الجاف مثل جميع من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد من قبل"، مضيفًا "سأبلغكم كل يوم بتطورات المرض".
وتابع "أنا شديد الحذر، ربما لحظة إهمال، جعلتني أصاب بفيروس كورونا".
ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس للمرة الأولى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وعقد ماكرون مؤتمرا صحفيا في قصر الإليزيه، بث على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضره أعضاء في حكومته.
وأعلن الإليزيه أمس، إصابة ماكرون بالفيروس، وقال إن الرئيس الفرنسي يخضع حاليا للعزل الذاتي.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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