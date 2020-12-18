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موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث الرسمي بإسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة إن حظر بلاده لمدة عامين من المنافسة كدولة في المنافسات الرياضية العالمية قرار مؤسف.

وفرضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) أمس قرار الحظر، بعدما خفضته من أربعة أعوام، في الحكم الأصلي الصادر من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك فيما يتعلق بأزمة تعاطي المنشطات الجارية في روسيا.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي بإسم بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية :" بالطبع، نأسف لهذا الحكم. لدينا رد فعل سلبي تجاه القرار".

وهذا القرار يحرم روسيا من ارسال فرق محلية للمشاركة في الأحداث الدولية الكبرى، بما في ذلك دورتي الألعاب المقبلتين في 2021 و2022. ومع ذلك يسمح القرار بمشاركة الرياضيين الشرفاء في المنافسات كرياضيين مستقلين.

وقال بيسكوف :" الشيء المهم هو أن الرياضيين لديهم حق المشاركة في المنافسات الدولية. هذا سيساعدهم على الحفاظ على لياقتهم".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ستواصل العمل لكي تخلص نفسها من تعاطي المنشطات المعززة للأداء بين الرياضيين وتعيد بناء سمعتها على النطاق الدولي.