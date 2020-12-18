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مسؤول جزائري يدعو لضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

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مسؤول جزائري يدعو لضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا مسؤول جزائري يدعو لضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا

مصراوي Masrawy

06:21 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ):
أكد الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة بالجزائر ضرورة مواصلة تطبيق التدابير الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي الذي لم ينته بعد رغم المنحنى التنازلي المسجل في عدد حالات الإصابة.
وقال فورار في تصريحات اليوم إنه "بعد تخطي المنحنى الخطير للإصابات التي تجاوز عددها 1000 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي، تراجع هذا العدد خلال الاسابيع الاخيرة نسبيا وبلغ في بعض الحالات أقل من 500 إصابة يوميا".
ودعا إلى عدم التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية، باعتبار أن الفيروس لم ينته بعد، موضحا أن نسبة شغل الأسرة بالمستشفيات تراجعت من 12 ألف سرير خلال شهر يوليو الماضي الى قرابة 5 آلاف سرير، كما تراجع عدد الوفيات من 20 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي ليتراوح ما بين 8 و9 حالات خلال الايام الاخيرة.
وأشار إلى أن هذا المنحى التنازلي لعدد الاصابات والوفيات سمح للأطباء بالمستشفيات من العمل بأريحية بعد العناء الكبير الذي عاشوه مع بداية ظهور الوباء، مرجعا الانخفاض في عدد الاصابات الى الاجراءات والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي من جهة وانتشار الوعي لدى العديد من فئات المجتمع فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير الوقائية من جهة أخرى، مشددا على عدم التخلي عنها حتى لا تظهر موجة جديدة على غرار ما وقع في بعض الدول الأوروبية.

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مصراوي Masrawy

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