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تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر الأحد والاثنين

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السعودية تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر الأحد والاثنين تعلن وصول شحنات إضافية من لقاح فايزر الأحد والاثنين

مصراوي Masrawy

06:12 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن وصول شحنتي لقاح فايزر بايونتيك يومي الأحد والاثنين.
وبدأت السعودية اليوم الجمعة ثاني أيام التطعيم الموسع ضد بلقاح فايزر بايونتيك.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم أن أكثر من 300 ألف شخص في المملكة سجلوا للحصول على لقاح كورونا حتى الآن.
ونصحت الصحة في بيانها اليوم، الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد 19.
وسيعطى التطعيم عبر مركز لقاحات واحد في العاصمة السعودية يضم أكثر من 600 سرير في الوقت الحالي، وسيتوسع ليشمل مناطق ومدن أخرى.
وسيكون المركز قادرا على استقبال أكثر من ثلاثين ألف شخص يومياً للراغبين في أخذ اللقاح.
وقد تلقى وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أول جرعة أمس الخميس من لقاح فيروس كورونا لطمأنة المواطنين والمقيمين على سلامة اللقاح.
وأعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء الاسبوع الماضي، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر- بيونتيك" لفيروس كورونا في السعودية، بعد أن تقدمت شركة "فايزر" لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

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مصراوي Masrawy

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