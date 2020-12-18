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دراسة فرنسية: كورونا أخطر كثيرا من الأنفلونزا

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دراسة فرنسية: كورونا أخطر كثيرا من الأنفلونزا دراسة فرنسية: كورونا أخطر كثيرا من الأنفلونزا

مصراوي Masrawy

06:10 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

باريس - (د ب أ):
أظهرت دراسة فرنسية أن معدل الوفيات بين المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات في فرنسا يبلغ ثلاث أضعاف المصابين بالأنفلونزا.
وفي الربيع، توفي 9ر16 % من المرضى الذين يتلقون العلاج من كوفيد- 19 بالمستشفيات، في حين توفي 8ر5 % من المرضى في المستشفيات بسبب الإنفلونزا في شتاء 2018-2019.
ومع ذلك، قد يتلقى المرضى علاجا أفضل للفيروس مقارنة ببداية الجائحة.
وقالت كاثرين كوانتين، التي قادت الدراسة في المستشفى الجامعي في ديجون، في بيان: "تظهر دراستنا أن كوفيد- 19 أخطر بكثير من الأنفلونزا".
ونشرت الدراسة في مجلة "ذا لانسيت راسبيتوري ميديسين".
وأشارت كوانتين إلى أن النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص نظرا لأن الأنفلونزا في موسم 2018-2019 كانت الأكثر فتكا في السنوات الخمس الماضية.
واعتمد البحث على أعداد المرضى المنقولين للمستشفيات الخاصة والحكومية، والتي شملت 135 ألف مريض.

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مصراوي Masrawy

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