دراسة فرنسية: كورونا أخطر كثيرا من الأنفلونزا

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

باريس - (د ب أ):

أظهرت دراسة فرنسية أن معدل الوفيات بين المرضى الذين يعانون من مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في المستشفيات في فرنسا يبلغ ثلاث أضعاف المصابين بالأنفلونزا.

وفي الربيع، توفي 9ر16 % من المرضى الذين يتلقون العلاج من كوفيد- 19 بالمستشفيات، في حين توفي 8ر5 % من المرضى في المستشفيات بسبب الإنفلونزا في شتاء 2018-2019.

ومع ذلك، قد يتلقى المرضى علاجا أفضل للفيروس مقارنة ببداية الجائحة.

وقالت كاثرين كوانتين، التي قادت الدراسة في المستشفى الجامعي في ديجون، في بيان: "تظهر دراستنا أن كوفيد- 19 أخطر بكثير من الأنفلونزا".

ونشرت الدراسة في مجلة "ذا لانسيت راسبيتوري ميديسين".

وأشارت كوانتين إلى أن النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص نظرا لأن الأنفلونزا في موسم 2018-2019 كانت الأكثر فتكا في السنوات الخمس الماضية.

واعتمد البحث على أعداد المرضى المنقولين للمستشفيات الخاصة والحكومية، والتي شملت 135 ألف مريض.