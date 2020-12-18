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فريق طبي بمستشفى أبورديس ينقذ ذراع مصاب في حادث سير

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فريق طبي بمستشفى أبورديس ينقذ ذراع مصاب في حادث سير فريق طبي بمستشفى أبورديس ينقذ ذراع مصاب في حادث سير

مصراوي Masrawy

06:29 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى الفريق الطبي لجراحة العظام بمستشفى أبو رديس العام بجنوب سيناء، جراحة عاجلة لمصاب في حادث سير، يعاني من كسر بعظمة الزند وكسر مضاعف برأس عظمة الكعبرة في الكوع.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تحويل المصاب من مدينة الطور إلى مستشفى أبو رديس لإجراء الجراحة، بسبب إغلاق مستشفى الطور العام.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفريق الطبي بمستشفى أبورديس استقبل المصاب، وجرى تجهيز غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية عاجلة، وتثبيت عظمة الزند بمسامير.

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