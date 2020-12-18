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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

مأمورية داهمت شركة للتجارة بمحافظة البحيرة؛ لاتهام مالكها بتجميع كميات كبيرة من الأسماك مجهولة المصدر.

وأمكن ضبط المدير المسؤول عن الشركة وبحوزته 17 طن استاكوزا مجمدة معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة.

المتهم كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.