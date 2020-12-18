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فلسطين تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

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فلسطين تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية فلسطين تحذر من مخاطر إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية

مصراوي Masrawy

05:47 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

رام الله - (أ ش أ):
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية قانون تسوية أوضاع عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية، المقدم بشكل مشترك من قبل حزبي "يمينة" و"الليكود".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية- أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى "تغذية" البؤر الاستيطانية العشوائية على امتداد الضفة الغربية المحتلة بما فيها الأغوار المحتلة، وتطويرها وصولا إلى منحها جميع الامتيازات ومساواة أوضاعها بأوضاع المستوطنات الأخرى، ما يعني ابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية، لربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة، والعمق الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن هذا القانون - في حال اقراره نهائيا - يمنح اليمين الاستيطاني الحاكم غطاء جديدا لتبييض عمليات سرقة الأرض الفلسطينية التي تتم وتتواصل تحت حراسة جيش الاحتلال، ومساندة ودعم أذرع الاسرائيلية الرسمية.
وحذرت الخارجية من مخاطر إقرار هذا القانون خاصة على فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية، مطالبة الأمم المتحدة وقادتها الأمميين عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة وصيغ التعبير عن القلق، وتدعوها لتحمل مسؤولياتها بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إقرار هذا القانون، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334.

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