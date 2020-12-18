أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجرا صحيا بعد إصابته بكورونا

Print
رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجرا صحيا بعد إصابته بكورونا رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجرا صحيا بعد إصابته بكورونا

مصراوي Masrawy

05:43 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

براتسلافا - (د ب أ):

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش اليوم الجمعة أن نتيجة اختباره للكشف عن جاءت إيجابية، لينضم إلى صفوف من مسؤولين حكوميين أصيبوا بالفيروس واضطروا للدخول في حجر صحي.

وأعلن ماتوفيتش عن إصابته على صفحته على فيسبوك. وخلال الساعات السابقة على ذلك، أعلن بالفعل العديد من أعضاء أنهم سيدخلون في حجر صحي بعد احتمال إصابتهم بالفيروس بسبب اختلاطهم برئيس الوزراء.

ولا يزال من غير المعروف مدى تسبب ماتوفيتش في انتشار المرض.

كان قد ترأس الأربعاء الماضي اجتماعا لمجلس الوزراء قبل أن يجيب على أسئلة الصحفيين. وعلى الرغم من ارتداء الجميع كمامات، أظهرت صور تم بثها من الحدث أن ماتوفيتش لم يكن ملتزما بالتباعد الاجتماعي عن وزراء آخرين أو صحفيين خلال الحدث.

كما التقى يوم الخميس بقادة الحزبين في الائتلاف الحاكم، وهما نائبة رئيس الوزراء فيرونيكا ريميسوفا زعيمة حزب "من أجل الشعب" المحافظ، وبوريس كولار زعيم حزب "نحن أسرة"، وهو أيضا رئيس البرلمان. وكلاهما دخلا في حجر صحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

برعاية الرئيس السيسي.. زيارة لوفد من قادة الجنوب الليبي إلى مصر

شبكة عيون الإخبارية