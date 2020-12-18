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محامي المتهمين بتعرية سيدة الكرم يكشف أسباب براءة موكليه

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محامي المتهمين بتعرية سيدة الكرم يكشف أسباب براءة موكليه محامي المتهمين بتعرية سيدة الكرم يكشف أسباب براءة موكليه

مصراوي Masrawy

05:55 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

المنيا- محمد النادي:
كشف إسماعيل سيد، محامي المتهمين الثلاثة في قضية سيدة الكرم بالمنيا، أسباب حصول موكليه على الحكم بالبراءة.
وقال "المحامي"، إن المحكمة أصدرت حكمها بالبراءة، بحق موكليه؛ لعدم وجود دليل قوي يستند عليه محامي المجني عليها في القضية من شهادة الشهود الذين شهدوا بحقيقة الواقعة.
وأضاف "سيد"، أن الجارة" التي استضافة المجني عليها في منزلها وقت الواقعة، أكدت في البلاغ الأول عدم تعرض السيدة للسحل، وإنها حينما دخلت عليها كانت ترتدي كامل ملابسها بالإضافة إلى تعصيبة الرأس ولم تظهر عليها علامات سحل أو ضرب.
يذكر أن تلك الواقعة، تعود إلى مايو من عام 2016، بوقوع مشاجرة وأعمال عنف بين مسلمين وأقباط، داخل قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص، بسبب إشاعة حب، ووجود علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة، في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة إلى قسم الشرطة لتحرر بلاغات ضد عددًا من الأشخاص تتهمهم بتجريدها من ملابسها في الشارع، على مرأى ومسمع من الجميع، وجرى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير 2020 بالسجن 10 سنوات، وبإعادة إجراءات المحاكمة صدر حكم أمس الخميس بالبراءة.
وأصدرت محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، حكمًا ببراءة المتهمين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ "سيدة الكرم".
وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، براءة كل من نظير إسحاق وشقيقة "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحاق"، وذلك بعد 12 شهرًا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 أعوام.

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