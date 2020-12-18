باخ في رسالة لـ"الفيصل": "أقدم التهنئة الخالصة للمملكة على اختيارها لاستضافة الألعاب الآسيوية 2034"

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تلقى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ‏‏رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الجمعة، التهاني من توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمناسبة اختيار مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الآسيوية 2034، خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط، الأربعاء الماضي.

جاء ذلك في رسالة تلقاها الفيصل من باخ؛ قال فيها: "أقدم التهنئة الخالصة للمملكة العربية السعودية على اختيارها لاستضافة الألعاب الآسيوية 2034 للمرة الأولى في تاريخها"، مؤكداً أنها ستكون مهرجانًا رياضيًّا مختلفًا، عطفاً على المشاريع العملاقة التي تزخر بها مدينة الرياض في ظل رؤية 2030.

وشدد باخ في رسالته على أن اللجنة الأولمبية الدولية ستواصل تعاونها الوثيق مع ‏‏السعودية، لا سيما في ظل النشاط القوي الذي تقوم به الأولمبية السعودية أخيرًا تحت رئاسة الفيصل.