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"أعرض طريق في الشرق الأوسط".. الرئيس يتفقد الدائري الأوسطي (صور)

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"أعرض طريق في الشرق الأوسط".. الرئيس السيسي يتفقد الدائري الأوسطي (صور) "أعرض طريق في الشرق الأوسط".. الرئيس يتفقد الدائري الأوسطي (صور)

مصراوي Masrawy

05:57 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح ، تفقد اليوم الجمعة عددًا من المحاور الجديدة خاصة الطريق الدائري الأوسطي الممتد من مدينة بلبيس إلى محور الضبعة بطول 155 كيلومتر، وهو أعرض طريق في الشرق الأوسط، حيث يصل في أعرض قطاعاته إلى 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات في كل اتجاه، ويقع في منطقه متوسطة بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والطريق الدائري الإقليمي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدائري الأوسطي يخدم جميع محافظات الوجه القبلي والبحري ومدن القناة، ويربط المدن الجديدة على جانبي الطريق في شرق وغرب القاهرة مثل مدن القاهرة الجديدة والشروق، والعبور، وبلبيس، و15 مايو، وحلوان، و6 أكتوبر، وتم تصميم الطريق طبقًا للمواصفات العالمية للطرق ليصبح طريق حر بدون تقاطعات مرورية، وتم تنفيذ جميع الأعمال الصناعية للربط مع الطرق العرضية المتقاطعة معه مثل: طريق الإسماعلية الزراعي، أنشاص، القاهرة بلبيس القاهرة الإسماعلية الصحراوي، القاهرة السويس طرق القاهرة الجديدة، طريق القاهرة العين السخنة، طريق خدمة المحاجر من القاهرة للعين السخنة، طريق الأوتوستراد عبورًا لنهر النيل وصولًا للبدرشين حتى طريق القاهرة الفيوم، وطريق القاهرة الواحات، وطريق الإسكندرية الصحراوي، ومحور الضبعة، بهدف تخفيف الازدحام المروري والضغط على الطرق الحالية خاصة على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، فضلاً عن أنه يخدم متطلبات التنمية المستقبلية بالمناطق المحيطة به بغرض خفض زمن الرحلات، وسلاسة التنقل، وتقليل نسب الحوادث.

وتوقف الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين عند إحدى المواقع على طريق الدائري الأوسطي، لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي الراهن للإنشاءات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، طبقًا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية.

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