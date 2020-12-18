جمعية الثقافة والفنون بالطائف تقدم ألوانًا فنية بجمعية جدة

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برعاية الدكتور صالح الشادي وبحضور إعلامي وثقافي

شهدت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة جدة حفل "جينا من الطايف"، والذي أحيته جمعية الثقافة والفنون في الطائف بمقر ومسرح جمعية الثقافة في جدة بحضور إعلامي وثقافي مميز مساء أمس الخميس، وذلك ضمن التعاون الثقافي والفني بين جمعيات الثقافة والفنون بالسعودية.

وتضمن الحفل الذي رعاه الشاعر الدكتور صالح الشادي، معرضًا فوتوغرافيًا وتشكيليًا، إضافة إلى عرض مسرحي أدائي من أعمال مبدعي الطائف إلى جانب سهرة طربية قدمها عدد من نجوم الطرب الأبرز في التنظيم وحسن الاستقبال والحضور الواعي، حيث كانت سمة الحفل والذي استمر لساعتين من الجمال والإبداع.

واختتم الحفل بكلمة شكر ألقاها مدير الجمعية بجدة محمد آل صبيح، شكر فيها زملاءه المشاركين من جمعية الطائف مديرًا ومنسوبين على مشاركتهم الفاعلة ومجيئهم لإسعاد جمهورهم في عروس البحر الأحمر جدة، كما تقدم بالشكر للدكتور صالح الشادي على رعايته لهذا الحفل.

فيما ألقى "الشادي" كلمة أثنى فيها على الفقرات الإبداعية المقدمة وعلى تجاوب وتفاعل الحضور، وأشاد بفكرة التعاون بين محافظتي الطائف وجدة، وقدم شكره لقيادتي الجمعية، مشيدًا بدور وزارة الثقافة في خدمة الفن والثقافة الأصيلة وما تلقاه الوزارة من دعم سخي وكريم من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله، أعقب ذلك تسليم الدروع والشهادات التقديرية لمجموعة من أبرز المشاركين من مصورين ورسامين وموسيقيين وفنانين.