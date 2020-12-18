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ضبط 3 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان في المنيا

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ضبط 3 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان في المنيا ضبط 3 مصحات غير مرخصة لعلاج الإدمان في المنيا

مصراوي Masrawy

05:42 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:
ضبطت مديرية الصحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، 3 مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة، بمركز مطاي.
وتلقت الإدارة الصحية بمطاي، شمال محافظة المنيا، معلومات بوجود 3 منشآت صحية غير مرخصة، لعلاج مدمني المواد المخدرة دون الحصول على ترخيص.
بالتنسيق مع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والأجهزة الأمنية، جرى مداهمة 3 مصحات بالطريق الزراعي السريع "- أسوان" بداخلها 120 مريضًا من مختلف المحافظات، يتلقون أدوية نفسية ومخدرة على أيدي أشخاص غير مؤهلين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ النيابة العامة، وبتشكيل فريق ضم كل من الدكتور محمود عمر، مدير صحة مطاي، والعقيد طارق سليم، رئيس فرع مكافحة المخدرات، والمقدم محمد محمود مأمور مركز شرطة مطاي، والدكتور أحمد عيد، من صندوق مكافحة الإدمان بالقاهرة، جرى مداهمة المصحات الثلاث.
حرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجرى القبض على المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة للتصرف، والتحفظ على المصابين لتسليمهم إلى ذويهم.

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