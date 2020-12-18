سرقة أجهزة كمبيوتر وكاميرات مراقبة من مدرسة في بني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

استولى مجهولون اليوم الجمعة، على أجهزة كمبيوتر، وكاميرات من إحدى مدارس مركز سمسطا، جنوب غربي بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا للسرقة.

وبالانتقال والفحص تبين إقدام مجهولون على تسلق سور المدرسة المتاخمة للزراعات، وكسر باب غرفة المعمل، وسرقة أجهزة الكمبيوتر، وكاميرات المراقبة، وبعض المراوح الكهربائية، وفروا هاربين.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.