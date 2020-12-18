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أمانة جدة تجمّل الجسور بأعمال الموهوبين في الخط العربي

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تزامنًا مع عام الخط العربي.. واليوم العالمي للغة العربية

أمانة جدة تجمّل الجسور بأعمال الموهوبين في الخط العربي

أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة رسم الخط العربي على عدد من جسور الطرق، بالتعاون مع الفريق التشكيلي "مجموعة حيث الإنسان أولاً"، في إطار إبراز الموهوبين في فن الخط والرسم وتحسين المشهد الحضري للمدينة، وذلك تزامنًا مع عام الخط العربي 2020م.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي، أن المبادرة بدأت الثلاثاء الماضي بجداريات وأعمدة جسر صاري عند تقاطعه مع شارع الأمير سلطان على مراحل متعددة عبر رسم الأحرف العربية بلمسات جمالية وألوان متجانسة تعكس جماليات الخط العربي وروح وإبداع الرسامين.

وأشار "السلمي" إلى أن أعمال رسم الخط العربي على الجسر ستستمر حتى يوم الأحد القادم.

يذكر أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020م تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية والذي يوافق الـ18 من ديسمبر؛ حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارًا، ويعزز ذلك مكانة اللغة العربية ويبرز أهميتها وجمال معانيها وحروفها.

أمانة جدة تجمّل الجسور بأعمال الموهوبين في الخط العربي

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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