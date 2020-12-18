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لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي الوحدة.. تعرّف على السبب!

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لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي الوحدة.. تعرّف على السبب! لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي الوحدة.. تعرّف على السبب!
غرمت الهلال والفيصلي والعين 75 ألف ريال

لجنة الانضباط تخصم 18 نقطة من نادي الوحدة.. تعرّف على السبب!

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي عدة قرارات عاجلة، كان منها خصم 18 نقطة من نادي ⁧الوحدة⁩ لامتناع النادي عن تنفيذ خمسة قرارات صادرة من غرفة فض المنازعات .

يذكر أن نادي الوحدة يحتل حالياً المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط وتم منح إدارة النادي مدة 30 يومًا لتنفيذ القرارات وإلا تفعيل الخصم .

كما أصدرت اللجنة قراراً بتغريم نادي الهلال مبلغ 15 ألف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة ⁧الرائد والهلال⁩.

كما غرمت اللجنة نادي الفيصلي 10 آلاف ريال لتأخره في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مواجهته مع فريق الرائد.

كما غرمت اللجنة مدرب نادي العين 30 ألف ريال وذلك لغيابه عن المؤتمر الإعلامي بعد نهاية مباراة فريقه ضد القادسية في الدوري .

كما غرمت اللجنة مسؤول نادي ⁧الهلال⁩ فهد المفرج 20 ألف ريال، وذلك لدخوله إلى أرضية الملعب في مواجهة فريقه مع فريق الرائد في الدوري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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