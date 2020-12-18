أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سعودية تؤسس جمعية للرفق بالحيوان بجدة.."والبيئة" تتوعد المسيئين

Print
"الغامدي":تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية

سعودية تؤسس جمعية للرفق بالحيوان بجدة..

كشفت مؤسِّسة حملة "تعايش مَعِي" للرفق بالحيوان ،مياسر عصام بندقجي، أن الجمعية التي تأسست بمنطقة مكة المكرمة أصبحت رسمية بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتسجيلها والتي مقرها الرئيسي بمحافظة جدة.

وأوضحت أن ديننا دين رحمة ورفق وبفضل الله أصبحت "تعايش مَعِيِ" جمعية رسمية الآن، ومن هنا سيستمر المشوار بكفاءة أعلى لتسهيل الحياة المعيشية والبيئية بين الحيوان والإنسان والمجتمع ، وقالت: "بدأنا في عام 2016 بفكرة تعايش مَعِي ثم قمنا بإنشاء أول ملجأ لتبني الحيوان وأطلقنا عليه اسم (تعايش مَعِي) للرفق بالحيوان، وتم افتتاح الملجأ بعد ملاحظة العدد الكبير من الحيوانات الأليفة التي يتم التخلي عنها من البعض، سواء بسبب الملل أو بسبب زيادة العدد أو تنوع أسباب ذلك".

ولفتت "بندقجي" إلى أنه تم تبني آلاف الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وهامسترات وأرانب وسلاحف وطيور عن طريق الملجأ والحسابات عبر مبادرة (تبنى لا تشتري) من ملجأ (تعايش مَعِي) لكي يستطيع الجميع اقتناء وتبني حيوان يؤنسُهُ ويدخل البهجة على عائلته.

من جهته أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي ،أن تعذيب الحيوانات يبقى جريمة أخلاقية وجرماً يحتاج إلى التوعية؛ لبشاعة هذا السلوك، مشيراً إلى أن هناك مبادرة لحملة "عين الرفق" مع الجمعية؛ وهي عبارة عن جهد تطوعي ترعاه وتدعمه الوزارة يهدف إلى تمكين الجهات التطوعية لتعزيز تكامل الجهود في مجال الرفق بالحيوان ورفع الوعي بحقوق الحيوانات، وتمكين المبادرات الإيجابية التي تهدف إلى ذلك.

وتابع: "الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على المسيئين للحيوانات وفق ما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونأمل أن تكون الجمعية سنداً لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات المعنية للاهتمام بالثروة الحيوانية المستأنسة والفطرية ونشر ثقافة الرفق بالحيوان في المجتمع".


من جانبه أكد مدير الثروة الحيوانية بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور عبدالمانع الخيبري، على أهمية تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان في المنطقة وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محلات الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبيّن: "من منطلق إيماننا بالعمل التطوعي واستشعارًا لأهميته بادرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعرض فرصة "عين الرفق" التطوعية عبر منصة العمل التطوعي لتفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان لتعزيز التنمية المستدامة"، مقدماً شكره لكل من شارك وأسهم في نجاح حملات الرفق بالحيوان، داعياً الجميع للمشاركة فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها

مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء

مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء

"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

شبكة عيون الإخبارية