أخبار عاجلة

"شقران في المقدمة".. من أشهر العبارات خلال العقود الثلاثة الماضية -
"الزهراني" يتفقد الخدمات البلدية بأضم ويقف على الحديقة العامة بعد إعادة تأهيلها -
مسؤولون ومواطنون بحبونا : زيارة أمير نجران للمحافظة تحمل الخير والنماء -
"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة -
أمير الشرقية يرعى تكريم 56 فائزًا بجائزة السائق المثالي -
وزير مغربي يبحث مع مسؤول إسرائيلي إعادة فتح مكاتب التمثيل الدبلوماسي -
تونس تعلن منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال -
مجلس الإمارات للإفتاء يجيز استخدام لقاح كورونا -
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا -
روسيا ترسل 300 مدرب عسكري إلى إفريقيا الوسطى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصحة: أكثر من 300 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

Print

الصحة: أكثر من 300 ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا

قالت الصحة إن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من (300) ألف شخص.

وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا؛ حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين ممن هم فوق ٦٥ سنة، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، وكذلك من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين

ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠.

وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم:

جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

كندا: لم نعثر بعد على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

إصابة حاكم ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية بفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

روسيا تُعلن رصد 1424 سلالة لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية