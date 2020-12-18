المفتي يدين مقتل وإصابة 35 شخصًا في هجوم إرهابي استهدف تجمعًا لتلاوة القرآن بأفغانستان

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا دينيًّا بوسط أفغانستان، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن مقتل 15 مدنيًّا على الأقل وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال، حيث كان القتلى والجرحى يحضرون تجمعًا لتلاوة القرآن الكريم.

وشدد مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، فما بالنا بالاعتداء على من يتلون آيات القرآن الكريم، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب، ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

وأكد المفتي أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية لأماكن تحفيظ القرآن الكريم وتلقي العلم وللأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

وتقدم المفتي بخالص العزاء والمواساة لأفغانستان قيادة وحكومة وشعبًا ولأسر ضحايا هذا الهجوم الإرهابي الأليم‏، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.