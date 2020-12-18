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وزير الأوقاف يهدي طلاب وافدين بالأزهر نسخة من القرآن مترجمة للإندونيسية

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وزير الأوقاف يهدي طلاب وافدين بالأزهر نسخة من القرآن مترجمة للإندونيسية وزير الأوقاف يهدي طلاب وافدين بالأزهر نسخة من القرآن مترجمة للإندونيسية

مصراوي Masrawy

04:45 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

التقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بالطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر، بقاعة حراء بديوان عام الوزارة.

وقال جمعة، إن وزارة الأوقاف تحرص على نشر الفهم المستنير في العالم كله بكل لغات العالم مع تصحيح المفاهيم المغلوطة، وترجمت الوزارة العديد من الكتب إلى اللغات الأجنبية المختلفة، بلغت حتى الآن 104 كتاب في تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وفي نهاية اللقاء، أهدى وزير الأوقاف 75 طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدارسين في الأزهر، نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الإندونيسية.

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