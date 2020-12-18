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بعد لقاء "سيدة الكرم".. أسقف المنيا: "استشعرنا الراحة بقرار النائب العام"

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بعد لقاء "سيدة الكرم".. أسقف المنيا: "استشعرنا الراحة بقرار النائب العام" بعد لقاء "سيدة الكرم".. أسقف المنيا: "استشعرنا الراحة بقرار النائب العام"

مصراوي Masrawy

04:42 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

المنيا - محمد النادي:

التقى الأنبا مكاريوس، الأسقف العام لإيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بالسيدة سعاد ثابت، المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم"، عقب صدور حكم محكمة جنايات المنيا، ببراءة جميع المتهمين فى قضية تجريدها من ملابسها، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الذين سبق الحكم عليهم بـ10 سنوات سجن غيابيًا.

ووفقًا لمصدر بالمطرانية نقل عن الأنبا مكاريوس قوله: "تقابلنا معها وطيبنا خاطرها وأعلمناها بوجود فرصة أخيرة وهي النقض وسيبدأ المحامون في مباشرة ذلك، وفور علمنا بقرار المستشار النائب العام استشعرنا الراحة".

وأصدرت محكمة جنايات المنيا، أمس الخميس، حكما ببراءة المتهمين الثلاثة المتورطين في قضية تعرية سعاد ثابت، 70 سنة، والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم".

وشمل الحكم الذي صدر برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر على حسن، ومحمد هارون، براءة كل من: نظير إسحاق وشقيقة "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحاق"، وذلك بعد 12 شهرا من صدور حكم غيابي بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات .

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