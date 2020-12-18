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وسلمان: مكالمة هاتفية وسط أنباء عن انفراجة في أزمة الخليج

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ترامب وسلمان: مكالمة هاتفية وسط أنباء عن انفراجة في أزمة الخليج وسلمان: مكالمة هاتفية وسط أنباء عن انفراجة في أزمة الخليج

مصراوي Masrawy

04:51 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الرياض- (بي بي سي):

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن الملك سلمان اتصل هاتفيا الخميس بالرئيس الأمريكي دونالد ، وبحثا تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأضافت الوكالة : جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها.

وتأتي هذه المكالمة وسط أنباء تفيد بأن واشنطن تتوسط في الجهود الرامية للتوصل إلى انفراجه في الخلاف بين الرياض و الدوحة.

وكان وزير الخارجية الكويتي قد قال أمس الخميس إن قمة مجلس التعاون الخليجي ستعقد في الرياض في الخامس من يناير، وجاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة رويترز أن القمّة أجلت انتظارا لما ستسفر عنه الجهود المبذولة لحل الأزمة بين الجانبين.

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