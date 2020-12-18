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وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق

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وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق

مصراوي Masrawy

04:35 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الجزائر - (د ب أ)

أعلن اليوم الجمعة عن وفاة وزير الداخلية الجزائري الأسبق نور الدين يزيد زرهوني، عن عمر ناهز 83 عاما بعد صراع من المرض.

ونقلت صحيفة " الخبر" في موقعها الالكتروني عن مصادر مقربة من زرهوني قولها إنه توفي بالمستشفى العسكري عين النعجة في العاصمة الجزائرية.

وتقلد زرهوني، العديد من المناصب العسكرية والمدنية أهمها منصب وزير الداخلية من 1999 إلى 2010. كما انضم إلى جهاز المخابرات قبل استقلال الجزائر ليتولى إدارته عام 1979 لمدة ثلاث سنوات.

وشغل زرهوني، أيضا منصب سفير الجزائر في واشنطن ومكسيكو وطوكيو.

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