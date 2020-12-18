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ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟

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ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟ ميزات جديدة على "إنستجرام".. ما علاقتها بـ"كوفيد 19"؟

ميزات جديدة على

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستجرام" عن طرحها ميزات جديدة، مشيرة إلى أن لها علاقة مباشرة مع جائحة المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وسارت "إنستجرام" على درب فيسبوك وتويتر في طرح ميزات جديدة، لمعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة بشأن "كوفيد 19" عبر منصتها.

وستساعد الميزات الجديدة على إنستجرام الأشخاص على البقاء على اطلاع دائم وتحصل على معلومات من مصادر موثقة بشأن ارتفاع حالات "كوفيد 19" في بلدانهم، وباقي دول العالم.

وأوضحت إنستجرام إنه في الأماكن التي ترتفع فيها حالات "كوفيد 19" سيرى المستخدم رسالة فورية في الجزء العلوي من صفحتهم الرئيسية، تربطهم بالسلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

وستقوم كذلك إنستجرام بإزالة أي إدعاءات مزيفة حول "كوفيد 19" وبالأخص تلك المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، وستوجه المستخدمين للمعلومات الرسمية الموثقة من قبل السلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.

يذكر أن فيسبوك وتويتر سبق وأطلقتا تقنيات مشابهة للكشف عن الأخبار المزيفة المرتبطة بـ"كوفيد 19" أو لقاحات "كوفيد 19".إنستجرام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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