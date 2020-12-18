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الكونجرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا

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الكونجرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا الكونجرس الأمريكي يستعد لتلقي الدفعة الأولى من لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

04:23 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

(وكالات):

من المرتقب أن يحصل أعضاء الكونجرس الأمريكي على الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الأيام القادمة، وفقا لما نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وذكرت أن الدفعة المحدودة من الجرعات والتي من المتوقع أن تصل قريبا إلى مجلسي النواب والشيوخ، تمثل تطورا كبيرا للمشرعين والعاملين في الخطوط الأمامية في مجمع الكابيتول، الذي شهد إصابة عشرات من أعضاء الكونجرس بغرفتيه، النواب والشيوخ، بعدوى الفيروس.

ووفقا لـ"بوليتيكو"، وصلت اللقاحات المخصصة للوكالات الفيدرالية والمسؤولين في جميع أنحاء العاصمة واشنطن، إلى مركز والتر ريد الطبي مؤخرا، ومن المتوقع أن يتم تخصيص آلاف منها لمجلسي النواب والشيوخ.

وفي إشارة إلى قرب تلقي أعضاء الكونجرس للقاح، بدأ طبيب الكونجرس بإبلاغ بعض الأعضاء والموظفين بالاستعدادات.

وباشر القائمون على الكونجرس في تجهيز مخزن في غرفة التجميد في المبنى بغرض الحفاظ على اللقاح.

وتمكنت "بوليتيكو" من الحصول على رسالة وجهها طبيب المؤسسة التشريعية، برايان موناهان، إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قال فيها إن الكونجرس سيحصل على "عدد محدد من جرعات لقاح كوفيد-19 لتلبية المتطلبات طويلة المدى لاستمرار العمليات الحكومية".

وقال ماكونيل، الخميس، إنه يخطط للحصول على اللقاح "في الأيام القادمة.. تم إبلاغي من قبل طبيب المكتب بأنني مؤهل للحصول على لقاح كوفيد-19، والذي سأقبله".

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