أخبار عاجلة

أمين "النواب": 75 نائبا تسلموا كارنيهات عضوية المجلس اليوم -
مسؤول بالصحة يكشف موعد تطعيم الأطباء والمواطنين بلقاح "كورونا" -
"لن أغادر منزلي واقفا" .. رامي مخلوف يتحدث عن تهديدات "أثرياء الحرب" له -
الأهلي يتغلب على الفتح.. و" السومة " هدافاً تاريخياً لدوري المحترفين -
شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة -
"المطيري" تفقد مرافق المكتبة المركزية بشطر الطلاب في جامعة شقراء -
ولي العهد يعزي "عبدالله الصباح" في وفاة والده "الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح" -
بعد 30 عامًا.. الإبل العراقية تشارك بمنافسات "المزاين" بمهرجان الملك عبدالعزيز -
مركز تعزيز الصحة النفسية يحذّر من تداول الشائعات حول لقاح "كورونا" -
قطاع "الإبل" مجال خصب للاستثمار.. صفقات مليونية في شراء الفرديات بمهرجان المؤسس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

: استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا إلى 174 حالة

Print
السعودية: استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا إلى 174 حالة : استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا إلى 174 حالة

مصراوي Masrawy

03:56 م الجمعة 18 ديسمبر 2020

الرياض - (د ب أ):

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة مسجلة 174 إصابة بعد أن سجلت أمس 181 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 360 ألفا و690 حالة مؤكدة، بزيادة 174 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 181حالة.

وتم تسجيل 208 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 351 ألفا و573 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6101 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3016 حالة، منها 436 حالة حرجة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية "وجهةٌ مثالية" للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

السعودية: لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

بابا نويل في متاجر السعودية لأول مرة في تاريخ البلاد

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

مصرع 7 أشخاص في حادث سير على الصحراوي الغربي بالمنيا

شبكة عيون الإخبارية